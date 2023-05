Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer kennt es nicht: Man ist in Gedanken, wandert einfach weiter – und verpasst geradewegs die nächste Abzweigung. Auf einem ausgeschilderten Weg ist das kein großes Problem. Doch was, wenn man sich im Wald so richtig verläuft?

Eine Wanderung vorab sorgfältig zu planen, ist im Winter noch wichtiger als im Sommer, sagt Jürgen Wachowski. Der Geschäftsführer der Deutschen Wanderakademie bildet bundesweit