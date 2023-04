Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weißer Punkt auf brauner Rinde. Eine Wegmarkierung ist es nicht, aber was ist es dann? In der heutigen Folge unserer Serie zum Waldwissen sammeln geht es um Striche, Balken und Dreiecke. Es geht um hopp oder top. Und um eine besondere Zeichensprache, die den Wald in die Zukunft führt.

Punkt, Punkt, Dreieck, Strich – fertig ist das Baumgesicht. Die Sprühdose zischt. Die Farbe spritzt. Graffiti im Wald!? Darf das sein? „Es muss sogar“, sagt Bildungsförster Volker