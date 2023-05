Einmal kaufen, bei über 20 Hütten bezahlen: Ab Juli will der Pfälzerwald-Verein (PWV) einen Hütten-Gutschein herausbringen. So soll er funktionieren.

Eisenberg, Zweibrücken, Pirmasens, Hambach, Weisenheim am Berg: Die teilnehmenden Hütten am neuen PWV-Hütten-Gutschein sind über die ganze Pfalz verteilt. Das berichtet der neue PWV-Geschäftsführer Florian Bilic bei der Mitgliederversammlung am 13. Mai in Rockenhausen. Pünktlich zum 1. Juli soll der Gutschein gültig sein. Kurz vorher werde die Website pwv.gutschein.de an den Start gehen, die gerade im Aufbau sei. Auch der Gutschein werde aktuell noch gestaltet.

Bilic ist stolz auf seine Idee: Zwischen 25 und 30 Hütten seien bereits dabei, es würden aber immer mehr. Während der Versammlung in Rockenhausen hätten ihn bereits mehrere Ortsgruppen angesprochen, die auch mitmachen möchten.

Wie und wo kann man den Gutschein kaufen?

Zu kaufen soll es den Gutschein laut Bilic dann an einigen der teilnehmenden Hütten geben, das sei aber nicht zwingend. Hütten dürften auch dabei sein, ohne dass man die Gutscheine vor Ort kaufen können müsste. Außerdem solle es sie in der Geschäftsstelle in Neustadt geben. Und man sie soll sie per Post bestellen können. Zum Zuhause ausdrucken werde es die Gutscheine nicht geben, das sei wegen der Fälschungssicherheit keine Option, sagt Bilic. Aktuell sei geplant, dass man per Überweisung, Bar oder – zumindest in der Geschäftsstelle – mit Karte bezahlen kann. Die Gutscheine solle es im Wert von fünf oder zehn Euro geben.

Was soll der Gutschein bringen?

Die Idee dahinter sei, für die vielfältige Hüttenkultur zu werben, den Pfälzerwald-Fans zu zeigen, welche Hütten es gibt und einen Anreiz zu bieten, viele verschiedene zu besuchen, sagt Bilic. Denn auf dem Gutschein soll ein QR-Code abgedruckt sein, der zu einer Website führt, auf der dann alle teilnehmenden Hütten aufgelistet sind. Außerdem solle die Zusammenarbeit für mehr Vernetzung zwischen den Ortsgruppen sorgen und das Zusammengehörigkeitsgefühl steigern, ergänzt PWV-Vorsitzender Martin Brandl. Und der Gutschein soll natürlich auch Werbung machen. Dafür werde es für die beteiligten Hütten Plakate geben mit dem Hinweis, „bei uns gilt der Gutschein“.

Wie läuft es für die Hütten-Betreiber ab?

Und so werde es laut Bilic technisch funktionieren: Ein Hütten-Freund kauft einen Zehn-Euro-Gutschein in der Geschäftsstelle. Dort wird der Kauf erfasst. Dann geht die Person zum Beispiel in die Heller-Hütte und bezahlt dort eine Schorle. Sie bekommt vom dortigen Hütten-Team fünf Euro zurück. Das Team der Hütte kann dann wiederum den Gutschein, den es von der Person bekommen hat, bei der Geschäftsstelle melden und bekommt dann das Geld von dieser zurück. Die Ortsgruppen und Hüttenbetreiber, die selbst auch Gutscheine verkaufen möchten, kaufen diese zuvor der Geschäftsstelle ab. Man kann es sich also vorstellen wie ein Wertpapier, erläutert Bilic.