Hervorragend abgeschnitten haben Weine aus der Pfalz bei „Meiningers Best of Riesling“ – dem Wettbewerb des Fachverlags mit Sitz in Neustadt. In acht Kategorien sind Preise vergeben und mehr als 2400 Weine aus der ganzen Welt verkostet worden.

Die meisten ausgezeichneten Rieslinge stammen aus der Pfalz (488), gefolgt von der Mosel (338) sowie Rheinhessen (254). Im internationalen Vergleich hat Frankreich die Nase vorn, das Elsass hat 102 ausgezeichnete