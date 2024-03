Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Monate verbot das Polizeipräsidium Westpfalz seinem Polizisten Uwe Leitheiser, zur Arbeit zu kommen. Obwohl ersich nichts hatte zuschulden kommen lassen. Danach schrieb er seinem Chef einen unverblümten Brief. Die Strafe folgteauf dem Fuß: 800 Euro. Eigentlich noch zu wenig, urteilte ein Gericht. Was wiegt schwerer: Meinungsfreiheit oder Gehorsamspflicht?

Schwach, überfordert und inkompetent: Darf ein Beamter seinem Chef in einem persönlichen Brief vorhalten, so zu sein? Darf er dem Vorgesetzte zudem schriftlich vorwerfen, er treffe „marionettenhafte