Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Januar dürfen in Deutschland keine überzähligen Eintagsküken mehr getötet werden. Das klingt wie ein Meilenstein beim Tierschutz, stellt jedoch viele Wildparks, Auffangstationen oder Vogelvereine vor die Frage, womit sie künftig ihre Tiere sattbekommen sollen. Einige bangen um ihre Existenz. Es gibt zwar Alternativen. Aber auch die sind problematisch.

„Wir haben gar keinen Plan, wo wir kommendes Jahr das Futter herbekommen sollen“, sagt Jessica Lehmann. Die Sprecherin der Aktion Pfalzstorch in Bornheim bei Landau ist ratlos. „Allein in der Storchenscheune verfüttern wir 40 Kilogramm Eintagsküken in der Woche. Und in der Hauptsaison im Sommer, wenn wir viele Jungstörche aufpäppeln, brauchen wir zehn Kilo Küken – pro Tag.“ Diese Mengen bereitzustellen, dürfte ab Januar schwierig werden. Schon gibt es Engpässe: „Es kann gar nicht mehr alles geliefert werden, was bestellt ist“, sagt Maik Heublein von der Greifvogelstation des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Haßloch.

Bisher