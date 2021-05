Über Instagram haben die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die beiden FCK-Spieler Felix Götze und Jean Zimmer am Sonntag dazu aufgerufen, beim 1. FC Kaiserslautern zu bleiben. „Ey Felix, ich wollte dir nur ganz kurz sagen: Du bist unersetzlich für den 1. FCK“, verkündete Winterscheidt in einer an Felix Götze gerichteten Instagram-Story. Scherzhalber fügte er hinzu, er breche ihm beide Beine, wenn Götze „irgendwo anders hingehen“ sollte.

Winterscheidts Entertainer-Kollege Klaas Heufer-Umlauf rief wiederum Jean Zimmer dazu auf, dem Drittligaklub aus der Westpfalz die Treue zu halten: „Ich möchte, dass Jean Zimmer am Betze bleibt, weil ich mir eine Welt ohne Jean Zimmer am Betze gar nicht mehr vorstellen kann, und da bin ich wohl nicht der Einzige.“ Er wisse, dass Zimmer nur ausgeliehen sei, fügte daher im Scherz seiner Botschaft an: „Wenn man etwas nicht kaputtmacht oder verliert, kann man sich das auch mal länger ausleihen.“

Die Instagram-Storys wurden über den Account von Thomas Schmitt veröffentlicht, der einerseits Geschäftsführer der Produktionsfirma von Joko und Klaas, andererseits selbst Fan des 1. FC Kaiserslautern ist. Götze ist vom 1. FC Augsburg an den FCK ausgeliehen, Zimmer von Fortuna Düsseldorf. Beide Spieler sind Leihgaben bis zum Ende der Saison.