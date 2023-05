Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kollektives Aufatmen in Ludwigshafen: Der Abrissbeginn an der Hochstraße Süd hat sich am Donnerstag zwar etwas hingezogen, ist aber unfallfrei und ohne Zwischenfälle verlaufen. Für die Stadt ist es ein Tag mit großer Symbolkraft. Endlich dürfen die Bagger ran. Eindrücke von der Baustelle.

„Wenn der Wasserschlauch anspringt, geht’s los“: Als Bauleiter Stefan Feldmann das verkündet, die Feuchtigkeit soll die Staubentwicklung eindämmen, warten