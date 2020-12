Dampfnudeln gelten als eine der Königsdisziplinen in der Pfälzer Küche. Beate Schnur aus Bottenbach, die mit den Landfrauen sogar schon mal für den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gekocht hat, hat den Dreh dafür aber raus – und verrät ihr Rezept für „Dampfnudeln mit Weinschaumsoße“.

Dampfnudeln

Zutaten:

350g Mehl

2 Päckchen Trockenhefe

70g Zucker

1 Packung Vanillezucker

Prise Salz

2 Eier

200 ml Milch (warm)

50g Butter

zum Backen: 20g Butter, etwas Öl, Salz, Wasser

Zubereitung: Milch und Butter erwärmen. Mehl mit Trockenhefe, Zucker, Vanillezucker und einer Prise Salz in eine Schüssel geben. Mit Eiern, der warmen Milch und der Butter mit dem Knethaken zu einem glatten, mittelfesten Hefeteig verarbeiten. Den Teig an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Dann aus dem Teig gleichgroße Kugeln formen, mit einem Küchentuch abdecken und nochmals an einem warmen Ort gehen lassen. Butter, Öl und etwas Salz in eine gut verschließbare Hochrandpfanne geben und erhitzen. Die geformten Dampfnudeln in die Pfanne setzen und 125 ml Wasser vorsichtig am Rand in die Pfanne schütten. Deckel aufsetzen und etwa 20 Minuten bei mäßiger Hitze leise kochen lassen. Danach den Deckel vorsichtig abnehmen, damit keine Wassertropfen auf die Dampfnudeln fallen.

Hinweis: Während die Dampfnudeln garen, darf der Deckel nicht geöffnet werden. Wenn die Dampfnudeln gar sind, fangen sie an zu singen bzw. „krachen“, dann haben sie eine schöne Kruste. In der Pfanne sollte dann keine Flüssigkeit sein.

Weinschaumsoße

Zutaten:

3 Eier

60 - 80g Zucker

geriebene Zitronenschale

10g Stärkemehl

500ml Weißwein

Beate Schnur hat auch schon den Bundespräsidenten bekocht. Der bekam allerdings keine Dampfnudeln, sondern „Hoorische mit Specksoße".

Zubereitung: Zwei Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Zwei Eigelbe und ein ganzes Ei mit dem Zucker und etwas Zitronenschale in einen halbhohen Topf geben und mit einem Schneebesen zu einer Schaummasse schlagen. Stärkemehl und Weißwein zugeben und bei mäßiger Hitze abschlagen, bis die Masse einmal aufpufft, dann von der Herdplatte nehmen. Unter die noch heiße Masse den steifgeschlagenen Eischnee unterheben. Weinschaumsoße heiß oder kalt servieren.

Tipp: Anstatt Wein kann auch Sekt verwendet werden.