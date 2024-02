Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon bis Ende 2026 sollen 2,2 Prozent der Fläche in Rheinland-Pfalz für die Windkraftnutzung ausgewiesen werden, nicht erst im Jahr 2030. So sieht es ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion zu einem Gesetzentwurf der Landesregierung vor. Was sich die Opposition davon verspricht.

Die CDU-Opposition im Landtag will die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz dazu bringen, schneller als geplant Flächen für Windkraftanlagen auszuweisen. Dazu werde