Der Wahlausschuss des Saarpfalz-Kreises hat am Freitag folgende Parteien zur Kreistagswahl am 9. Juni zugelassen: SPD, CDU, AfD, Grüne, FDP, Linke, Familie und Freie Wähler. Für die Landratswahl ließ er diese Kandidaten zu: Frank John (SPD), Klaus-Ludwig Fess (CDU), Christian Wirth (AfD) und Barbara Spaniol (Linke). Laut Kreisverwaltung waren alle zur Wahl eingereichten Vorschläge gültig, so dass kein Vorschlag zurückgewiesen wurde.