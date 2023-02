Im Genehmigungsverfahren um die Erweiterung des Zweibrücker Fashion Outlets am Flughafen hat der Stadtrat am Mittwochabend einen weiteren Schritt getan.

Für ein 35 Hektar umfassendes Gebiet – inklusive des schon heute bestehenden Outlet-Areals – hat der Stadtrat jetzt den Flächennutzungsplan abgeändert. Hintergrund ist der Antrag der Betreiberfirma Via Outlets, die bis dato 21.000 Quadratmeter umfassende Verkaufsfläche ihres Fabrikverkaufs auf 29.500 Quadratmeter vergrößern zu dürfen. Die dafür nötige Teiländerung des Flächennutzungsplans, die der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen hat, bezieht sich neben dem eigentlichen Fabrikverkauf auch auf die nähere Umgebung. So wird unter anderem ein mittelfristiger Ausbau der angrenzenden A8-Anschlussstelle Contwig möglich gemacht.

In der bislang gültigen Version des Flächennutzungsplans von 2018 war jenes Gelände, auf dem nun die Outlet-Neubauten geplant sind, als „Sonderbaufläche Parken Designer-Outlet Zweibrücken“ sowie als „gewerbliche Baufläche“ eingetragen. Dies wird nun zu „großflächigem Einzelhandel“ umgeschrieben.

Rat folgt Empfehlung des Bauausschusses

Bürgermeister Christian Gauf (CDU) erinnerte vor dem Stadtrat daran, dass die Obere Landesplanungsbehörde ein sogenanntes „Raumordnungsverfahren mit integriertem Zielabweichungsverfahren“ betreibt. Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) als Hausherr hatte bereits am 19. November 2019 seinen Grundsatzbeschluss gefasst, dass das Fashion Outlet seine Verkaufsfläche erweitern soll.

Der Stadtrat folgte am Mittwoch mit seiner Zustimmung zur teilweisen Änderung des Flächennutzungsplanes einer ebenfalls einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Bauausschusses.