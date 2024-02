Die 52-jährige Katja Krug-Abdessalem (CDU) wird noch einmal für das Ortsvorsteher-Amt kandidieren. „Viele Bürger im Dorf haben mich angesprochen. Sie wollten, dass ich es noch mal mache“, berichtet Krug-Abdessalem im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie habe viel erreichen können, sagt sie mit Blick auf den neuen Spielplatz, die neuen Verkehrsspiegel am Schützenhaus und Gentersberg, das Tempo-30-Limit vorm Kindergarten, die Sammelaktion für die Tischtennisplatte auf dem Spielplatz sowie die Brückensanierung vorm Bürgerhaus – obgleich bei der zuletzt genannten Maßnahme die Weichen bereits vor ihrer Amtszeit gestellt worden seien.

In einer möglichen zweiten Amtszeit müsse auf alle Fälle „etwas am Friedhof passieren“, sagt sie und spielt vor allem auf den maroden Treppenaufgang an. Zudem verspricht die 52-Jährige, als Ortsvorsteherin weiterhin für die Oberauerbacher Belange rund um die Uhr erreichbar zu sein, „auch samstags und sonntags“. Krug-Abdessalem hat einen 16-jährigen Sohn und arbeitet als Verwaltungsfachangestellte im Homburger Jobcenter.

Die SPD hatte bereits Mitte Januar den 43-jährigen Jörg Wagner als Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers nominiert.