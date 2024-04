Im Dürkheimer Caféhaus in der Kurbrunnenstraße, bei den Dürkheimern als Le Café bekannt, hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Außenbereich gebrannt. Nach Angaben der Polizei hat um 3.45 Uhr ein Passant die Rettungsleitstelle informiert, die die Polizei verständigte. Gebrannt hätten zwei Stapel Stühle, außerdem sei ein Sonnenschirm durch das Feuer beschädigt worden. Die Polizei gibt die Höhe des Sachschadens mit etwa 1200 Euro an. Man gehe derzeit von mutwilliger Brandstiftung aus, so die Polizei. Sie bittet Personen, die etwas mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 oder E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.