Am Wochenende ist in den Reitclub Neustadt Am Ordenswald eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, drangen unbekannte Täter zwischen Freitag, 21.45 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, auf das Gelände vor, indem sie einen Maschendrahtzaun aufschnitten. Auf dem Hof brachen die Unbekannten mehrere Spinde in den Zeltstalltungen gewaltsam auf. Aus ihnen nahmen sie mehrere Sattel mit. Weiteres Reitequipment stahlen sie aus abgestellten Anhängern. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 47.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Aufklärung der Tat machen können. Sie sollen sich unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an die Polizei wenden.