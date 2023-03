Jeweils rund 1000 Zuschauer werden für die beiden Pferdegalaveranstaltungen am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr im Landgestüt erwartet.

Drei Jahre gab es corona-bedingt keine große Pferdegala mehr im Landgestüt. Am Wochenende ist es wieder so weit: Am Samstag und Sonntag wartet ein zweistündiges Programm unter dem Motto „Pferde verbinden Europa“ auf die Gäste in der großen Gestütsreithalle.

„Ich war sehr zufrieden mit dem Vorverkauf“, berichtet die Landgestütsleiterin Maren Müller. „Vor Weihnachten ist das richtig gut angelaufen.“ Für Samstagabend gibt es nur noch vereinzelt Plätze, etwa mehr Glück könnten Kartensuchende am Sonntag haben. Im Vergleich zur Zeit vor Corona sei die Veranstaltung fast ausschließlich online beworben worden. „Das war sehr erfolgreich“, bemerkt Müller mit Blick auf die Posts in verschiedenen sozialen Medien. Die Karten können direkt über ein eigenes Buchungssystem des Landgestüts gekauft werden, eine Errungenschaft, die mit den Erfahrungen aus Corona zu tun hat. „Durch die corona-bedingte Absage der Gala 2020 musste alles zurückgebucht werden, das war für uns mit hohen Kosten verbunden“, bemerkte Müller.

Einige Teilnehmer, die 2020 im Landgestüt aufgetreten wären, hat Müller wieder angefragt. „Es gibt eine Mischung aus Schaunummern von Profis und von Gruppen, die aus der Region kommen“, sagt sie mit Blick auf das Programm. Rasante Stunts, Freiheitsdressuren, Zirzensisches, ein bisschen Harry-Potter-Magie und Reitigieren gibt es zu sehen. Und es werden nicht nur Pferde in der Reithalle auftreten, im Finale hat Anne Krüger eine ganze Tierschule am Start, inklusive Hunden, Ziegen und Enten.

Karten

Im Internet oder per Telefon unter 06849 7779015.