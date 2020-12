Die Stadtverwaltung Speyer kündigt an, ihren Dienstbetrieb ab Montag, 7. Dezember, einzuschränken. Grund seien die hohen Infektionszahlen in Stadt und Region, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Die Anwesenheit der Mitarbeiter in den Dienstgebäuden werde, wie bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr, auf das „unbedingt erforderliche Maß beschränkt“, so die Stadt, die jedoch betont, dass Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung gewährleistet blieben. „Die Zahl der sozialen Kontakte und damit die Ansteckungsgefahr muss auch am Arbeitsplatz minimiert werden“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und appelliert an alle Arbeitgeber der Region, überall dort, wo möglich, ebenfalls auf verstärktes Homeoffice zu setzen. Die Regelung für die Verwaltung gilt bis 20. Dezember.