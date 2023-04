Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit aller Vorsicht will die Stadtbücherei im Herbst-Winter-Halbjahr wieder Publikum in der Villa Ecarius haben. Und diesem dann auch wieder mehr bieten als zuletzt. Außerdem steht auch noch ein besonderes Jubiläum an.

So ausgedünnt wie die beiden jüngsten Programme soll das Angebot nach Angaben der Bibliotheks-Mitarbeiterinnen Kerstin Bürger und Lea Zander nicht bleiben. Deshalb hat sich das Bibliotheksteam