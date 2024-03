Zum Weltfrauentag am 8. März gab es in Speyer dieses Mal etwas Besonderes: Zwei Speyererinnen hatten in die Halle 101 eingeladen, um den Besucherinnen, aber auch benachteiligten Frauen und Mädchen in aller Welt etwas Gutes zu tun.

Emine Funk ist Inhaberin des Friseursalons „Emine Funk Haare & Mehr“ in der Kutschergasse, Christiane Hochreither betreibt die Kulturagentur „Herz über Kopf“ in der Karolingerstraße. Beide Frauen wollen bedürftigen Mädchen helfen und haben deshalb die Veranstaltung in der Halle 101 anlässlich des Weltfrauentags organisiert. Dabei ging es ihnen nicht nur ums Feiern. Es fanden Aktivitäten wie Styling von Gesicht und Haaren statt, mit deren Erlös die Organisatorinnen Frauen und Mädchen, auch außerhalb Europas, unterstützen wollen. „Es gibt Mädchen, für die in Schulen nicht einmal eine Sanitäranlage zur Verfügung steht“, begründen die Veranstalterinnen ihre Motivation. Die Veranstaltung stand unter Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU).

Das Styling wurde von den Besucherinnen sehr gut angenommen. Ob gelockt, geglättet oder hochgesteckt – viele Frauen nutzten die Gelegenheit, eine neue Frisur auszuprobieren, und spendeten gerne fünf Euro, die vollständig dem Bau von Sanitäreinrichtungen für Schülerinnen in Sri Lanka zu Gute kommen sollen – ein Projekt des Soroptimist Club in Speyer, der sich unter anderem für die Bildung von Frauen und Mädchen einsetzt. Außerdem soll vom Eintrittspreis je ein Euro gespendet werden. Die Stylings übernahm Friseurmeisterin Funk selbst zusammen mit ihrem Team aus Speyer.

Frauen am Saxofon

Vier Frauen mit Saxofon von der Gruppe Famdüsax sorgten für musikalische Umrahmung. Sie liefen mit ihren Musikinstrumenten auch durch den Saal, mischten sich unter die Gäste, sorgten für Stimmung. Die Autorennbahn von „Sturmkind“ war mehr etwas für die anwesenden Männer, die sich lange mit den Spielzeugautos verweilten. Auf großes Interesse stießen auch die ausgestellten Fotos und ein Album, in dem Frauen Schauspielerinnen mit Haltung, Gestik und Frisur nachahmten.

„Ich habe keine Sekunde gezögert, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung zu übernehmen“, sagte Monika Kabs. Sie begrüßte unter anderen den jüngsten Gast, den siebenjährigen Korbinian, und bat ihn auf die Bühne. In einem Rückblick erinnerte sie an die vielen Jahre im vergangenen Jahrhundert, die Frauen brauchten, um ihre Rechte durchzusetzen. Weiter sprach sie die Armut in Sri Lanka und die fehlenden Frauenrechte in Afghanistan an.

Die Premiere in der Halle 101 war nur eine von mehreren Veranstaltungen anlässlich des Weltfrauentags in Speyer. Die Gleichstellungsstelle der Stadt hatte in Verbindung mit Netzwerkpartnern eine mehrtägige Reihe veranstaltet, das Edith-Stein-Gymnasium am Donnerstagabend eine Benefiz-Tanzgala auf die Beine gestellt.