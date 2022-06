Schülerinnen und Schüler der zwölften Klassenstufe im Speyerer Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium haben eine Online-Petition gestartet, die darauf abzielt, im Unterricht weiterhin die Konferenzplattform „Microsoft Teams“ nutzen zu können. Die Internetseite auf der Plattform www.openpetition.com ist am Dienstag online gegangen. Mehr als 140 Unterstützende hatten am Mittwoch bereits digital ihre Stimme für den Wunsch der Schülerinnen und Schüler abgeben: „Wir fordern die Duldung von Microsoft Teams in Schulen in Rheinland-Pfalz, bis eine gleichwertige Alternative bereitgestellt wird!“ Damit richten sich die Schülerinnen und Schüler an das rheinland-pfälzische Bildungsministerium und deren Datenschutzbeauftragten, die die Nutzung von „MS Teams“ wegen Datenschutzbedenken für „grundsätzlich auf Dauer für nicht zulässig“ erklärt hatten. Bereits Anfang Juni hatten sich fünf Speyerer Schulen – die drei staatlichen Gymnasien, das Edith-Stein-Gymnasium und die Berufsbildende Schule – in einem offenen Brief nach Mainz gewandt und mit Unterschriften von Schulleitungen und Elternvertretern darum gebeten, die Konferenzplattform weiterhin nutzen zu können. Mehr als 5000 Schüler und mehr als 8000 Eltern stünden dahinter, betonen die Initiatoren. Auch Landauer Schulen hatten sich dem Appell angeschlossen.