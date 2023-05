Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich: Den vierten Premierentermin für Rike Reinigers Ein-Personen-Theaterstück „Name: Sophie Scholl“ hat das Speyerer Kinder- und Jugendtheater am Sonntag vor rund 50 Zuschauern halten können. Ein Programm-Höhepunkt, die Krönung der damit abgeschlossenen Spielzeit. Begeisterung pur. In der nächsten Spielzeit gibt es das Stück auch in einem anderen Medium.

Nur wenige Requisiten reichen aus, die miteinander verwobenen Geschichten von zwei Frauen gleichen Namens zu erzählen. Die eine ist die Widerständlerin Sophie Scholl,