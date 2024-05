Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein Titel: „Schlitterschlatter“ heißt die neue Produktion des Kreativpaares Madeleine Giese und Rainer Furch, die als Duo Wortlaut seit einem Vierteljahrhundert nicht nur durch Pfälzer Lande ziehen. Auf die Bühne kommt „Schlitterschlatter“ am 11. Mai in der Lautrer Kammgarn und im Juni im Donnersbergkreis. Was der Titel mit Kannibalismus zu tun hat, verraten die beiden vorab.

Rainer Furch hatte vor etwa drei Monaten die Idee, seine Partnerin Madeleine Giese durfte diese dann zunächst „ausbaden“: Warum nicht mal etwas mit Märchen machen,