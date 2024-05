Der Landkreis Südliche Weinstraße will erstmals einen On-Demand-Verkehr einrichten, einen Kleinbusverkehr auf Abruf. In den Genuss des besseren Angebots kommen zunächst nur zwei Verbandsgemeinden – wenn sie sich an den Kosten beteiligen.

Der Kreis übernimmt das Erfolgsrezept VRN Flexline, das in Landau im Dezember 2022 eingeführt worden ist und auf so gute Resonanz stößt, dass es ab nächstem Jahr auf die komplette Nacht ausgeweitet wird. Der Taxi-ähnliche Service hat den großen Vorteil, „dass die Fahrgäste ihr Deutschland-Ticket nutzen können“, so Benjamin Klar, der ÖPNV-Referent des Landkreises. Außerdem gibt es keinen festen Fahrplan und es fahren keine leeren Busse in der Gegend herum.

Der ÖPNV-Ausschuss habe in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das Vorhaben gegeben, teilt die Kreisverwaltung mit. Nun liege es an den Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben, ob das Angebot eingeführt wird. Denn sie müssen sich beteiligen. „Wir wären der erste Landkreis im Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der VRN Flexline anbieten würde“, so Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). Gabriele Flach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maikammer, und Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, hätten bereits ihre Unterstützung signalisiert, entscheiden müssten die Verbandsgemeinderäte.

Reaktion auf Klagen aus dem Gäu

Die Flexline stelle keine Konkurrenz des bestehenden ÖPNV oder des in der Verbandsgemeinde Maikammer vorhandenen privaten On-Demand-Angebots dar, sondern eine Ergänzung, betonte der Landrat. Der Shuttle-Service, der auf Abruf Fahrgäste transportiert, soll die nur wenig nachgefragte Buslinie 504 (Maikammer – Kirrweiler – Edenkoben) ersetzen und auf die Ortsgemeinden Großfischlingen, Kleinfischlingen, Altdorf, Böbingen, Freimersheim und Hochstadt ausweiten. „Der ÖPNV wird somit effizienter und kundenfreundlicher gestaltet, zumal im Gäu nun auch individuelle Fahrten am Wochenende möglich sind“, so Seefeldt.

Auslöser der Pläne waren Rückmeldungen aus den Gäu-Gemeinden, dass diese sich nicht so gut angebunden fühlen, berichtet der Kreis. Das soll sich nun ändern. Nach Angaben des Landrats würden beispielsweise neue Verbindungen nach Maikammer und Hochstadt mit Umsteigemöglichkeiten unter anderem nach Landau, Speyer und Germersheim geschaffen. Die Reisezeiten würden sich deutlich reduzieren. Um das neue Angebot optimal mit dem vorhandenen Nahverkehr zu verknüpfen, würden die Linien 500 (zwischen Weyher und Edenkoben) und 505 punktuell leicht verändert.

So soll es funktionieren

Bei der neuen VRN Flexline würden zusätzliche virtuelle Haltestellen eingerichtet. Das bedeutet, dass die Haltestellen auf der Flexline-App zu sehen sind, aber nicht vor Ort ausgebaut werden. Sie könnten allerdings zum Beispiel mit einem Aufkleber gekennzeichnet werden, erläuterte Christian Wühl von der Abteilung Planung und Angebot beim VRN.

Nach einer einmaligen Registrierung über die VRN Flexline-App oder ein Registrierungsformular kann bequem über die App oder per Telefon eine Fahrt zu virtuellen und regulären Haltestellen gebucht werden, sofern zu diesem Zeitpunkt kein Bus verkehrt. Dafür muss die Start- und Zieladresse sowie die Abfahrts- beziehungsweise Ankunftswunschzeit angegeben werden, wie viele Fahrgäste transportiert werden sollen und ob ein VRN-Ticket benötigt wird. Über die App kann die Fahrt auch bezahlt werden. Telefonisch ist eine Buchung über die Rufnummer 0621 1077077 möglich. „Wobei wir in Landau die Erfahrung gemacht haben, dass 99 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer ihre Fahrten über die App buchen“, so Wühl vom VRN.

Palatina Bus fährt

Für die Umsetzung des Angebots ist im Fall des Kreises nicht wie in Landau die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) der Partner, die dafür Elektro-Kleinbusse und Fahrer stellt, sondern die Palatina Bus GmbH in Edenkoben. Gefahren wird mit einem bereits vorhandenen Kleinbus mit ausklappbarer Rampe für Rollstühle, Kinderwagen oder Gepäck. „Mit Palatina Bus haben wir einen sehr zuverlässigen Partner“, betonte Landrat Seefeldt.

Die VRN Flexline soll zu folgenden Zeiten verkehren: montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Derzeit fahren die Busse auf der Linie 504 nur montags bis freitags. Wenn das Angebot gut angenommen wird, soll es nicht auf die Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben beschränkt bleiben, sondern auf weitere Kommunen im Kreis ausgedehnt werden.

Kosten werden geteilt

Das Rufbussystem verursacht jährliche Mehrkosten von rund 118.000 Euro. Das könne der Kreis nicht allein stemmen, sagte der Landrat. Weil damit aber auch ein höherer Standard verbunden sei, hofft der Kreis auf finanzielle Beteiligung der Verbandsgemeinden. Der Kreis würde die Hälfte der Kosten übernehmen sowie die einmaligen Kosten für Grundinstallation, Gebietsaufbau und Schulung der Fahrerinnen und Fahrer in Höhe von 13.000 Euro. „Durch Minderaufwendungen bei anderen Linienbündeln könnten wir diese Kosten über Mittel im Haushalt 2024 bezahlen“, so Seefeldt. Die Verbandsgemeinden würden jeweils 25 Prozent der jährlichen Kosten zahlen.