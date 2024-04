Die 16-Jährige, die am Sonntagabend mit ihrem Kleinkraftrad in Speyer gegen einen Laternenmast geprallt war, ist tot. Wie die Staatsanwaltschaft in Frankenthal und die Polizei Speyer am Montag gemeinsam mitteilten, erlag die Jugendliche im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die junge Speyererin war laut Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Stockholmer Straße in Richtung der Straße Am Neuen Rheinhafen im Industriegebiet Süd unterwegs. In einer Kurve, wenige Hundert Meter vor der Straße Am Neuen Rheinhafen, kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl das Leichtkraftrad als auch die Fahrerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete den Unfall im Seitenspiegel und leistete Erste Hilfe. Kurz darauf traf ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein, der den Rettungsdienst verständigte. Der Rettungsdienst reanimierte die schwer verletzte Jugendliche vor Ort und transportierte sie in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen, wo sie dann verstarb. Zum Unfallzeitpunkt trug die 16-Jährige einen Helm. Ihr Leichtkraftrad erlitt einen Totalschaden. Nach Angaben der Zeugen herrschte zum Zeitpunkt des Unfalls kein Verkehr. Anhaltspunkte für Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Unfallursache dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um die genaue Todesursache zu ermitteln, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage sagte. Auch werde ein Gutachter damit beauftragt, das Leichtkraftrad auf mögliche technische Defekte zu untersuchen. Ein Leichtkraftrad ist ein kleines Motorrad mit mehr als 50 und maximal 125 Kubikzentimetern Hubraum. Die meisten Leichtkrafträder erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde.