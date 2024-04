Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 20 Jahren hat Anna Müller die Polarstation am Südpol geleitet. Darüber hat sie einen Vortrag an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus gehalten, die sich ihren Namensgeber mit der Forschungsstation teilt. Zu hören gab es eine packende Abenteuergeschichte.

Unnachgiebig und lebensfeindlich: So kennt man die Antarktis aus Büchern und Filmen. Was für die meisten Menschen weit entfernt liegt, hat Anna Müller am eigenen Leib erfahren. Daher