Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagabend in Speyer gekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Fahrerin eines Kraftrads zwischen 17.30 und 18 Uhr auf der Stockholmer Straße im Industriegebiet Süd unterwegs, als sie etwa in Höhe der Liebesinsel in Nähe der Schiffswerft Braun von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Die 17-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste am Unfallort reanimiert werden. Wie es zu dem Unglück kam und ob andere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, ist derzeit noch unklar. Sie ermittle in alle Richtungen, so die Polizei. Auch ob die Jugendliche mit einem Motorrad oder einem Leichtkraftrad gefahren sei, stehe noch nicht fest. Wir berichten weiter.