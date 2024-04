Der Pirmasenser Fotokünstler Boris Eldagsen hat es als Frage in die beliebte ARD-Sendung Quizduell geschafft. Am Freitag mussten Katja Ebstein und Michael Holm die Frage beantworten: „Der Berliner Fotograf Boris Eldagsen hat 2023 einen der wichtigsten Fotopreise der Welt abgelehnt, weil sein Siegerbild … ?“ Unter den vier Auswahlantworten fand sich auch die Möglichkeit „Von seiner Mutter eingereicht wurde“ und natürlich die richtige Antwort „Durch künstliche Intelligenz entstand“.

Die Sendung vom Freitag ist noch in der ARD-Mediathek zu sehen. Das Siegerbild von damals hat inzwischen einen Wert von 20.000 Pfund, so die Information der Galerie Palmer in London, wo derzeit viele von Eldagsens Bildern ausgestellt sind. Die Ausstellung in London ist noch bis 17. Mai zu sehen. Im Februar und März war von Eldagsen eine große Retrospektive in der Alten Post in Pirmasens zu sehen.