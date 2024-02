Die RHEINPFALZ-Berichterstattung über den ersten Cannbis-Club in Speyer nimmt Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU, Speyer) zum Anlass für Kritik an der zugrunde liegenden Gesetzesänderung. Er spreche sich schon länger gegen die Legalisierung von Cannabis aus, so Wagner. Deshalb bedauere er es, dass die Reform im Bundestag eine Mehrheit erhalten hat. Eltern aus dem Wahlkreis Speyer seien besorgt auf ihn zugekommen. Sie hätten Angst, dass sich die Hirnstruktur ihres Nachwuchses nachteilig verändere und dass die jungen Leute abhängig würden. Wagner zufolge sehen auch Polizei- und Justizvertreter sowie zahlreiche Politiker die Legalisierung kritisch. „Es will mir einfach nicht in den Kopf, warum ausgerechnet ein Gesundheitsminister hier die Tür für eine gefährliche und oft verharmloste Droge öffnet“, so Wagner mit Bezug auf Karl Lauterbach (SPD).