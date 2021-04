Zwei Männer wollen für die SPD im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal in den Bundestag nach Berlin. In einer Woche entscheidet sich, ob sich Nils Max oder Christian Schreider um das Direktmandat bewerben wird. Das Duell bedeutet auch: Kreis-SPD gegen Stadt-SPD. Doch das mit der „Blockbildung“ sehen die beiden unterschiedlich.

Hauptstadt-Luft hat Nils Max schon mal geschnuppert. Vor rund einem Monat ist der Maxdorfer nach Berlin gefahren – zum Fotoshooting der SPD. Die Direktkandidaten der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl im September standen für die Solo-Plakate vor der Kamera, der Wahlkampf muss allmählich geplant werden. Max war dabei mittendrin, „ohne tatsächlich schon der Kandidat zu sein. Komische Zeiten gerade“, schreibt er auf Facebook, dazu ein Foto von sich am Mannheimer Hauptbahnhof. Denn klar ist seine Kandidatur mitnichten, aber so tickt Nils Max: direkt in der Kommunikation, nach Öffentlichkeit strebend, in den sozialen Netzwerken daheim.

Und so überrascht es kaum, dass auch eine andere Botschaft über Facebook ebenfalls relativ schnell bekannt wurde – die offizielle Empfehlung des Vorstands der Sozialdemokraten im Rhein-Pfalz-Kreis nämlich, für Max als Direktkandidaten im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal zu stimmen. „Es ist ein dünner Pfad, wie öffentlich man das macht“, sagt Max, „denn letztlich ist es eine interne Ausscheidung, in der wir uns befinden.“ Deshalb kam der Unterstützungsvorstoß bei der Ludwigshafener SPD im ersten Moment zumindest einmal überraschend an. Denn auch sie schickt mit Christian Schreider aus dem Ortsverband Friesenheim einen Kandidaten ins Rennen ums Ticket nach Berlin. Im Oktober ist er von Stadt-SPD und Ortsverbänden einstimmig nominiert worden. Eine offizielle Empfehlung aber gibt es nicht, der Wahlkampf wird intern geführt. „Es gibt keinen Unmut und keine Uneinigkeit“, sagt Schreider zwar. Es sei grundsätzlich ein ganz normaler Vorgang, dass es mehrere Kandidaten gibt. „Es ist definitiv nicht Kreis gegen Stadt“, sagt Schreider, „aber ich bin guten Mutes, dass Ludwigshafen hinter mir steht.“

„Vorschnell“ hört Max recht häufig

Eigentlich hätte die Wahl des SPD-Direktkandidaten bereits im Dezember fallen sollen. Doch dann kam der Corona-Lockdown den Genossen in die Quere. Nun kommen die Delegierten der SPD aus Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis am Samstag, 24. April, bei einer Hybrid-Veranstaltung zusammen. Die Vorstellungsrunden der beiden Kandidaten laufen vormittags über eine Videokonferenz, die Abstimmung erfolgt am Nachmittag im Ludwigshafener Südwest-Stadion. Von einer „Blockbildung“ will Schreider nichts wissen, während Max genau dieses Wort verwendet. Der Kreis habe sich relativ klar zu ihm bekannt. In Frankenthal sei die Lage nach seinem Gefühl noch relativ offen. Klar ist: Als Kontrahent wartet Torbjörn Kartes (CDU) auf den SPD-Kandidaten.

„Vorschnell“, lautet ein Vorwurf, den Max, Mitte 30, hin und wieder zu hören bekommt. „Mir ist bewusst, dass manche meine Bewerbung kritisieren“, sagt er, „das war bei der Ortsbürgermeisterwahl genauso.“ 2019 wollte er Ortschef von Maxdorf werden, gerade erst ins Dorf gezogen, und erst 2017 in die SPD eingetreten. Mit knapp 32 Prozent war sein Ergebnis respektabel, doch letztlich unterlag er Amtsinhaber Werner Baumann (CDU). Nach der Wahl wurde Max Beigeordneter im Ort und in der Verbandsgemeinde Maxdorf.

Schreider: „Schauer über die Grenzen Ludwigshafens“

Nun strebt er nach Berlin. Selbst wenn seine Nominierung für manche ein wenig überraschend kam, sagt er: „Jetzt ist der richtige Moment.“ Auch, weil die bisherige Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, Doris Barnett (SPD), ihren Rückzug angekündigt hat. Ein Generationenwechsel steht bevor. „Ganz weg von politischen Inhalten kann ich vor allem für Themen begeistern“, sagt Max. Er sieht sich als Mannschaftskapitän und Netzwerker mit modernen und pfiffigen Ideen für den Wahlkampf. „Ich würde es nicht machen, wenn ich es mir nicht zutrauen würde“, sagt Max über seine Bewerbung zum Direktkandidaten.

Das steht auch für Schreider außer Frage. Seit 2019 sitzt er im Ludwigshafener Stadtrat, ist verkehrs- sowie sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und gehört zu denen, die die Genossen im Ortsbeirat Friesenheim zur stärksten Kraft gemacht haben. „Ich schaue aber auch über die Grenzen Ludwigshafens“, sagt Schreider, dem die Metropolregion am Herzen liegt. Seit 2011 gehört der 49-Jährige dem SPD-Unterbezirksvorstand an. Zu Schreiders Schwerpunkten zählen neben Sport und Verkehr auch Kultur, Energie und Klimaschutz. Themen, für die er sich auch in Berlin einsetzen möchte.

Ein Ortsverein bekennt sich öffentlich

„Natürlich bin ich ein bisschen der Underdog, das muss man ganz klar sagen“, sagt Max. Doch auch er ist kein Unbekannter mehr. Während Schreider stellvertretender Fraktionschef der SPD im Ludwigshafener Stadtrat ist, gehört Max zu einer Riege junger Sozialdemokraten im Rhein-Pfalz-Kreis, die einen Generationswechsel vorantreiben wollen. Trotzdem mussten beide ordentlich die Werbetrommel rühren – so gut das wegen Corona eben geht. In einigen Ortsvereinen haben sie sich und ihre Themen vorgestellt, etwa in Bobenheim-Roxheim, Limburgerhof oder in der Verbandsgemeinde Rheinauen. Dem Vernehmen nach scheint das Rennen dort offen zu sein. In Flomersheim hat sich der zweitgrößte Ortsverein in Frankenthal derweil hinter Schreider gestellt – und dies auch öffentlich kundgetan.

„Beide Kandidaten sind ein gutes Angebot an die Delegierten der Vorderpfalz“, sagt Schreider. Und Max ist davon überzeugt, dass die SPD gute Chancen hat, das Direktmandat gegen Torbjörn Kartes (CDU) zu holen. Ganz gleich, wer letztlich antritt – und ab September nicht nur zum Fotoshooting nach Berlin reisen würde.