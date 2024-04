Bunt und lebhaft präsentierte sich der Kaiserslauterer Wochenmarkt am Samstag auf dem Stiftsplatz: Der Wochenmarktverein hatte zum 14. Wochenmarktfest geladen – und viele Kaiserslauterer nahmen das Angebot dankend an.

So als hätte die Frühlingssonne Besuchern und Marktbeschickern neues Leben eingehaucht, motivierte ein Bummel zwischen den Ständen und der Blick auf frische Erdbeeren, auf Spargel, Salat und Rhabarber zu guter Laune. Neben der üppigen Frischevielfalt waren es am Samstag auf dem Stiftsplatz die besonderen kleinen Angebote der Händler, mit denen sie Besuchern eine Freude machten. Ob der Duft von frisch im Ofen geräucherten Saiblingen oder die gegrillte Hähnchenbrust, ein frisch gepresster Orangen- oder ein Traubensaft: Marktbeschicker und Besucher kamen auf ihre Kosten. Kinder standen mit ihren Eltern geduldig beim Kinderschminken, vor einer Hüpfburg und für Figuren eines Luftballonkünstlers an.

Bestens vorbereitet auf den Ansturm

Bestens vorbereitet auf den Ansturm der Besucher hatten sich die Imbiss- und Getränkestände. Denn was wäre ein Fest ohne ein Glas Wein, ein frisch gezapftes Bier oder die klassische Bratwurst? Dazu die passende Musette-Musik mit Martin Haberer (Gitarre) und Günter Frölich (Akkordeon) von „Present Art Collection“ – und die Stimmung war perfekt.

Die Atmosphäre gefiel auch Bürgermeister Manfred Schulz (CDU), als er das Fest eröffnete: „Die Entwicklung des Wochenmarktes hat uns Sorge bereitet, doch ist es uns gelungen, die Lücken der Marktbeschicker zu schließen“, sprach er die Fluktuation unter den Händlern an. Neben dem Einkauf lade der Wochenmarkt zu Begegnung und Gespräch ein, so Schulz, der das Angebot gerne selbst mit seiner Familie annimmt. Applaus erhielt Schulz, als er angesichts der aktuellen Diskussion darauf hinwies, dass das Kiffen von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen laut Cannabisgesetz verboten sei. Das gelte sowohl für Volksfeste als auch für Märkte wie den Wochenmarkt.