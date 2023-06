Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wunsch nach Frieden hat am Sonntag das Benefizkonzert in der katholischen Kirche in Waldsee geprägt. Die Sänger des MGV Concordia und die Singfrauen der Turngesellschaft (TG) standen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne.

Mit „Hevenu shalom alechem – wir wollen Frieden für alle“ stimmten die 35 singenden TG-Frauen zu Beginn des Konzerts das Publikum auf das Thema ein, und die Textzeile ließ