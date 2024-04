Am Samstag, 13. April, 17 Uhr, lädt der Heßheimer Winzer Michael Hopp zu einem Treffen unter dem Titel „Feuertonne“ auf seinem Weingut in der Großniedesheimer Straße 44a. Laut Hopp geht es darum, „auf die politische Situation aufmerksam zu machen und darüber zu sprechen“. Er organisiere erstmals eine solche Aktion, sagt der seit 1986 als Winzer tätige Hopp. Seine Motivation sei, dass er den Weinbau aufgrund politischer Entscheidungen bedroht sieht. Er möchte die Aktion losgelöst von politischen Gruppen verstanden wissen und geht davon aus, dass 100 bis 300 Personen, vor allem aus dem Bereich Landwirtschaft und Handwerk, kommen werden. Die Aktion steht gemäß einer online kursierenden Einladung unter der Schirmherrschaft des Vereins Land schafft Verbindung (LSV) Rheinland-Pfalz, der in der jüngsten Vergangenheit zu Bauernprotesten aufgerufen hatte. Stellvertretender Vorsitzender und Sprecher des LSV ist der Obsthofbesitzer Markus Puder, der für die CDU im Gemeinderat Laumersheim sitzt. 2022 war Puder als Erster Beigeordneter nach Differenzen mit Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) zurückgetreten.