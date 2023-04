Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rhein-Pfalz-Kreis plant ein Willkommenszentrum für Flüchtlinge, dafür soll das Gebäude der insolventen Havita GmbH in Dannstadt angemietet werden. Die Politiker der Gemeinde sind überrascht, wie konkret die Pläne sind. Sie fürchten mehr Probleme im Dorf durch mehr Asylbewerber.

Die Idee klingt gut. Einen Ort schaffen, an dem Flüchtlinge – vorerst am Ende einer langen Reise – ankommen können. In Ruhe. Mit Menschen um sich, die sich um sie