Die Gemeinde Hanhofen zahlt die in den Jahren 2020 bis 2023 erhobenen wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge an die Bürger zurück. Insgesamt sind es 231.000 Euro. Ab wann neue Bescheide von der Verwaltung verschickt werden, vor allem in welcher Höhe, blieb nach dem mit drei Enthaltungen am Dienstagabend getroffenen Ratsbeschluss offen.

Den Stein ins Rollen brachte die Klage auf Rückerstattung eines Bürgers in der Ortsgemeinde Dudenhofen. Seine