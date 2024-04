Der ehemalige Direktor des heutigen Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal, Herbert Ludwig Breiner, ist am Donnerstag, 25. April, im Alter von 94 Jahren gestorben. Der gebürtige Südwestpfälzer hat 24 Jahre lang – von 1969 bis 1993 – die Einrichtung des Bezirksverbands Pfalz geleitet. Mit seiner Forschung zur Schallanalyse und Sprachvermittlung über elektrokutane Sensibilität zählt er zu den Wegbereitern der heutigen Cochlea-Implantate. Breiner war Gründungspräsident des Bundesverbands für Lautsprache und Integration hörgeschädigter Menschen. Sein Engagement wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Landesverdienstorden honoriert. Der Verstorbene wird am Samstag, 4. Mai, 10 Uhr, auf dem Friedhof in seinem Heimatort Bobenthal beigesetzt.

