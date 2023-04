Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Böhl-Iggelheim steht 2022 eine Bürgermeisterwahl an. Die Amtszeit von Peter Christ (CDU) endet am 28. Februar 2023. Christ hat angekündigt, dass er erneut kandidieren wird. Die Anzahl derer, die ihm sein Amt streitig machen wollen, ist überschaubar – doch das könnte sich noch ändern.

Laut rheinland-pfälzischem Kommunalwahlgesetz muss die Wahl des Ortschefs spätestens drei Monate vor Beginn der neuen Amtszeit sein. Doch es darf auch nicht zu früh gewählt