Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast eine Art Kerwe, zwei neue Plätze, zwei neue Namen, ein Chor, der nach 21 Monaten Corona-Ruhe gleich zwei Auftritte hatte, und ein Pfarrer, der fast schon im Segnungsstress war: In Neuhofen war am Wochenende so viel los wie lange nicht mehr.

Der Volksmund ist meist schnell im Vergeben praktischer Namen. So hießen die vor einigen Wochen fertiggestellten Plätze in Neuhofen sehr bald „Platz vor der Reinigung“ und „Platz