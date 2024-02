Seit mehr als 20 Jahren fördert die „Aktion 72“ mit Unterstützung der RHEINPFALZ den „Tschernobylkreis – Kinderhilfe Ukraine“ in der Pfarrei Heilige Hildegard. Diesmal sind 1200 Euro zusammengekommen.

Den Scheck nahmen Gunda und Michael Lindler sowie Paul Neumann vom Tschernobylkreis kürzlich in den Räumen der RHEINPFALZ in Ludwigshafen entgegen. Der Tschernobylkreis besteht seit 34 Jahren und hat alljährlich strahlengeschädigte Kinder aus Belarus zu Erholungsaufenthalten nach Berghausen eingeladen. Seit 2022 dürfen Kinder aus Belarus nicht mehr in den Westen ausreisen, weshalb der Tschernobylkreis beschlossen hat, dass die Hilfe in Kooperation mit dem Bauorden geflüchteten Kindern aus der Ukraine zukommen soll. Bis jetzt wurden mehr als 15.000 Euro ausgegeben: unter anderem für Babynahrung, Windeln oder Kleidung. Darüber hinaus wurden Ausflüge finanziert.

Spendenkonto

Katholisches Pfarramt Hildegard von Bingen, Iban: DE 62 5479 0000 0000 274461, Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Verwendungszweck: Ukrainehilfe.