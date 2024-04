Mit dem Winzerpicknick im Kurpark am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, fällt der Startschuss für die alljährliche „Wuma-Los-Aktion“ des Rotary Clubs Bad Dürkheim. Bis zum Start des Wurstmarkts werden Rotarier auf allen Dürkheimer Festen die Wurstmarktlose anbieten. Außerdem gibt es die Lose im Haus der Guten Weine, bei Blumen Leckron und in den Leprima-Läden. Mit den Losen könne man tolle Preise gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes tun, sagt Andreas Laschke vom Organisationsteam der Rotarier. Die Preise sind von den Schaustellern des Wurstmarkts sowie von Dürkheimer Betrieben, Geschäften und Gruppen gespendet worden. Rundflüge über Bad Dürkheim, Weinproben im Riesenrad, ein Dubbeglas-Stehtisch und ein Waschbären-Bild von Rab-Paqué nennt Laschke als einige Preise. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Lose wolle der Rotary Club in diesem Jahr dem Ambulanten Hospiz-Dienst Bad Dürkheim und dem Verein Nadija spenden. Der Verein unterstützt in der Westukraine eine Einrichtung für spastisch gelähmte Kinder, die auch als Durchgangsstation für behinderte Flüchtlinge genutzt wird. Ein Los kostet drei Euro, vier Lose sind für zehn Euro zu haben, 25 Lose für 50 Euro. Die Gewinne können zwischen 6. und 16. September auf dem Wurstmarkt eingelöst werden.