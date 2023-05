Magnifique. Großartig: Den Radfahrern aus Uchizy, dem Partnerdorf von Harthausen in Burgund, ist am Freitag ein perfekter Zieleinlauf gelungen. Anlass für den Besuch: 45 Jahre Partnerschaft.

Um 15.40 Uhr hatten die sieben Männer des „Teams Uchizy“ in Lauterbourg die Grenze nach Deutschland überrollt. Dort wurden sie von einer Radlergruppe aus Harthausen erwartet. Gemeinsam erreichten die Sportler dann gegen 18.15 Uhr das Ziel der „Tour de Freundschaft“, die Burgunderklause im Tabakdorf. Im Domizil des Freundschaftskreis Harthausen-Uchizy (FHU) wurden die Gäste mit großem Jubel und einem kühlen Bier empfangen. Die FHU-Vorsitzende Marie-Laure Fargeix-Claassen und Bürgermeister Harald Löffler (CDU) überreichten dem ältesten Radfahrer aus Frankreich, dem 81 Lenze zählenden Pierre Bertolini, den Wanderpokal für das Erreichen des Ziels.

Die Gruppe hatte sich am Dienstag in Burgund auf den gut 550 Kilometer langen Weg gemacht. Die Pokalübergabe darf als offizieller Startschuss für die Feierlichkeiten zum 45-jährigen Bestehen der Partnerschaft gewertet werden. Über die Pfingsttage wird der Jahrestag der Gründung gefeiert. Am Freitagabend hat der FHU die Gäste bereits zum Spargelessen eingeladen. Ein weiterer Höhepunkt steht am Samstagabend mit dem Festakt der Gemeinde in der Heilsbruckhalle an. Bis dahin sollen alle 35 Gäste aus Frankreich und ihr Bürgermeister, Arnaud Maire du Poset, in Harthausen angekommen sein. Das Dorf ist bereits in Feststimmung.