Nach Lingenfeld und Römerberg ist die Asiatische Tigermücke auch in Otterstadt festgestellt worden. Als Fundort wurde im Ortsgemeinderat die Kreuzgasse genannt. Jetzt soll abgeklärt werden, ob und wie weit sich die Stechmücke schon ausbreiten konnte. Die Gemeinde hat die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) um Unterstützung gebeten. Die Stechmücke, die sich durch den globalen Reise- und Handelsverkehr weltweit verbreitet und eine Vielzahl von Krankheitserregern übertragen kann, soll von Mitte/Ende April bis Ende September bekämpft werden. Bürgerinnen und Bürger können vorsorgen, indem sie Wasseransammlungen vermeiden. Die Kabs informiert die Eigentümer der Grundstücke, die im potenziellen Verbreitungsgebiet liegen, per Schreiben über eine Begehung, die kostenlos ist und in der Regel nicht länger als zehn bis 15 Minuten dauert.