Der Anblick wirkt bizarr: Bauzäune umgeben eine Rutsche und ein Rondell auf dem Spielplatz „Mühleplätzel“ im Ortsteil Schauernheim. Was ist da los?

„Stehen jetzt die Spielgeräte unter Quarantäne?“, fragt RHEINPFALZ-Leser Klaus Kuhn mit augenzwinkerndem Humor zu den beiden Fotos, die er von der ungewöhnlichen Szenerie gemacht hat. Wir haken bei Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) nach. Sie ist ebenfalls überrascht und forscht sofort bei der Verwaltung nach, weshalb die Rutsche und das Rondell eingezäunt wurden.

Wenige Minuten später ist klar: „Der Tüv war da und hat sie gesperrt.“ Die festgestellten Mängel an der Rutsche könne die Kommune beheben, da die erforderlichen Reparaturen zum Unterhalt gehören. Beim Rondell dagegen werde es nicht so schnell gehen. Denn die hierfür nötigen Arbeiten lassen sich nicht zum Unterhalt rechnen. Dafür sind laut Ortsbürgermeisterin finanzielle Mittel nötig, die im Haushalt zur Verfügung gestellt werden müssen. Doch das Zahlenwerk für 2024 sei noch nicht genehmigt. Mindestens solange müsse das Rondell gesperrt bleiben. Sobald die Kommunalaufsicht dann grünes Licht gebe, „müssen wir sehen, was wir unternehmen können“.

Auch das Rondell ist abgesperrt. Foto: Klaus Kuhn/gratis

Werden sich nun alle Schauernheimer Kinder langweilen? Das stehe nicht zu befürchten, beruhigt Winkelmann. Denn es gebe im Ortsteil auch noch andere schöne Spielplätze für die Jungen und Mädchen, zum Beispiel in der Wielandstraße, in der Straße In der Zeil und am Bétheny-Platz.