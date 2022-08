Eine Lichterkette bewegte sich am Wochenende über den Nachthimmel. Dahinter steckt ein großes Satellitenprojekt. Es kann zu weiteren Erscheinungen kommen.

50 Lichtpunkte beobachtete Manfred Heil am Samstagabend nach der Dämmerung am Himmel über Altrip. „Wie eine Art Morsecode“ beschreibt er die Abstände zwischen den einzelnen Punkten. „Erst zwei beieinander, dann ein größerer Abstand, dann wieder drei und so weiter.“ In der Bewegung seien die Abstände immer gleich geblieben. „Die hatten schon eine Geschwindigkeit drauf“, sagt Heil. Wie die eines schnellen Linienflugzeugs habe er sie eingeschätzt.

Laut dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt handelt es sich dabei um das Satellitennetzwerk Starlink. Das Projekt wird von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk betrieben und soll künftig weltweit für schnelles Internet sorgen. Die US-Behörden haben bislang die Starts von rund 12.000 Satelliten genehmigt, weitere 30.000 hat SpaceX beantragt. Damit gilt Starlink als der größte Satellitenbetreiber weltweit.

Die Satelliten werden von SpaceX in die Umlaufbahn der Erde befördert. Dabei werden bis zu 60 Satelliten auf einmal von einer Rakete gezogen. Von der Erde aus betrachtet sieht das aus wie eine Perlenkette. Die Satelliten leuchten allerdings nicht selbst, sondern reflektieren das Sonnenlicht.

Diese Woche erneut sichtbar

Laut dem Satellitenradar findstarlink.com, der die Überflugzeiten für jeden beliebigen Ort weltweit anzeigt, könnten solche Lichterketten in den kommenden Nächten in der Vorderpfalz erneut zu sehen sein. Gegen 4.43 Uhr am Mittwoch sollen die Satelliten mit „durchschnittlicher Sichtbarkeit“ von Süden nach Südosten unterwegs sein. Am Mittwochabend ab 21.26 Uhr sollen sich, jeweils mit einigen Minuten Abstand, mehrere Ketten nacheinander von Westen nach Südosten, von Nordwesten nach Osten und von Südwesten nach Nordosten ziehen. Am Donnerstagabend sollen ab 22.01 Uhr zwei weitere Ketten von Nordwesten nach Osten und von Westen nach Nordosten zu sehen sein.