In Rödersheim-Gronau ist am Sonntagabend zwischen 21 und 22 Uhr ein Motorroller gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war er auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden. Schaden: rund 800 Euro. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.