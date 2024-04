Was Arbeitnehmer beschäftigt, steht am 1. Mai besonders im Vordergrund – wenn die Gewerkschaften zu Kundgebungen aufrufen. Hinter den Kulissen kümmern sich Arbeitsrechtler übers ganze Jahr um die Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten. Was sie so beschäftigt, lesen Sie hier in der RHEINPFALZ am SONNTAG.