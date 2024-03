Ein Spaziergänger hat die Polizei nach deren Angaben am Mittwoch gegen 11 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass in einem Wäldchen zwischen Schlesierstraße und L527 zwei Fahrräder stehen würden. Eins der Räder wurde den Beamten zufolge einem Diebstahl an einer Schule am 15. März zugeordnet. Die Polizei sucht jetzt den Besitzer des zweiten Fahrrads. Dabei handelt es sich um ein Jugend-Mountainbike der Marke Bergsteiger, Modell Kodiak. Dieses wurde als Fundsache sichergestellt. Zeugen oder der Besitzer des Fahrrads sollen sich melden unter Telefon 06233 3130 oder 06237 9341100, per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.