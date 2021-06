Die Ortsgemeinde Otterstadt hat Details zur geplanten Informationsveranstaltung zum Bürgerentscheid und zum Pionier-Quartier mitgeteilt. Interessierte können sich online, per E-Mail und telefonisch dafür anmelden. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Geplant ist demnach eine zirka einstündige Veranstaltung am Donnerstag, 24. Juni, ab 18 Uhr in der Sommerfesthalle. Eingeladen seien alle Otterstadter Bürgerinnen und Bürger. Ziel sei es, „anhand von Fakten aufzuklären“, teilt die Ortsgemeinde mit. Es wird auch der kommende Bürgerentscheid im September thematisiert. „Inhaltlich ist die Veranstaltung auf alle Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet. Wir möchten offene Fragen und Unklarheiten aus der Welt schaffen und auf neutraler Ebene ins Gespräch kommen“, erklärt Otterstadts Erster Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos). Die Besucher erhalten während der Veranstaltung die dritte Ausgabe des Info-Journals, das auch im Amtsblatt veröffentlicht werden soll, als Handreichung. Für die Organisation und Moderation wurde das Stadtberatungsbüro Dr. Sven Fries aus Speyer beauftragt. Angekündigt sind Vertreter der Stadt Speyer, der Ortsgemeinde Otterstadt und der Verbandsgemeinde Rheinauen.

Für die Infoveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich, denn die Plätze sind aufgrund der Corona-Vorschriften begrenzt. Aktuell dürften nicht mehr als 120 Menschen gleichzeitig in die Sommerfesthalle, teilt die Ortsgemeinde auf Anfrage mit. Das könne sich aber noch ändern, wenn die Landesregierung eine neue Verordnung erlässt. Sollten sich zu viele Personen für die Veranstaltung anmelden, behält sich die Ortsgemeinde vor, zwei Gruppen zu bilden und die Veranstaltung am gleichen Abend zu wiederholen. Sollte es zu zwei Veranstaltungen kommen, werden alle angemeldeten Personen spätestens am 23. Juni informiert.

In die Sommerhalle dürfen nur Otterstadter kommen, die entweder von einer Corona-Infektion genesen, getestet oder bereits geimpft sind. Auch hier sind laut Zimmer aber noch Änderungen möglich, je nachdem was das Land hinsichtlich der Corona-Bestimmungen noch entscheidet. Eine Testmöglichkeit wird am Veranstaltungsabend bis 18 Uhr im Remigiushaus angeboten werden. Außerdem herrscht in der Halle – Stand jetzt –Maskenpflicht.

Beim Projekt Pionier-Quartier sollen zusammen mit der Stadt Speyer Teile der ehemaligen Kurpfalzkaserne und angrenzende Flächen als neues Wohn- und Gewerbegebiet erschlossen werden. In Otterstadt ist umstritten, ob dafür Ackerflächen auf eigener Gemarkung bebaut werden sollen. Im September vergangenen Jahres hatte der Ortsgemeinderat entschieden, dass es zu einem Bürgerentscheid über das geplante Quartier kommen soll. Dieser findet zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September statt.

Anmeldung

Anmeldung bei Rita Flory im Rathaus per E-Mail an buergerbuero@otterstadt.de, unter Telefon 06232 36062 oder online: https://www.survio.com/survey/d/otterstadt. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 22. Juni, um 12 Uhr.