Zwei Jahre ist es her, dass die Sternsinger in Maxdorf von Haus zu Haus gegangen sind. Jetzt sucht die katholische Gemeinde wieder Kinder und Jugendliche, die Anfang Januar Spenden sammeln.

Vor Corona sei die Sternsingeraktion mit rund 40 Kindern, die in mehreren Kleingruppen durch den Ort gezogen sind, sehr gut angenommen worden, sagt Mitorganisator Frank Hüttner. „Wir lassen uns überraschen, ob es dieses Mal wieder so viele werden.“ In der Grundschule habe das Organisationsteam bereits Anmeldebögen verteilt.

Zwischen dem 6. und 8. Januar sollen die Sternsinger im kommenden Jahr wieder Haushalte in Maxdorf besuchen. Katholische Haushalte stehen ohnehin auf der Besuchsliste, alle anderen, die persönlich spenden wollen, können sich im Pfarrbüro in der Wiesenstraße 2 anmelden. Laut Hüttner soll es auch auf der Webseite der Pfarrei die Möglichkeit geben, sich mit einem Terminwunsch einzutragen.

Die Maxdorfer Sternsinger unterstützen in diesem Winter die Spendenkampagne der bundesweiten Sternsingeraktion unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ und ein weiteres Kinderhilfsprojekt in der Ukraine.

Interessierte Kinder sowie jugendliche und erwachsene Betreuer können sich per E-Mail an sternsinger.maxdorf@web.de anmelden. Auch wenn die Aktion von der katholischen Kirchengemeinde organisiert wird, können Kinder aller Konfessionen teilnehmen. Das erste Planungstreffen findet am Mittwoch, 14. Dezember, um 17 Uhr im Pfarrsaal St. Maximilian statt.