Die Rheinschule hat wieder einen Geweihbaum. Allerdings ist der deutlich jünger und kleiner als das Exemplar, das in der Schuleinfahrt stand und im vergangenen Jahr wegen der Erweiterungsarbeiten weichen musste. Die Fällung war umstritten, deshalb erlegte der Roxheimer Carnevalverein Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der diesjährigen närrischen Machtübernahme auf, für Ersatz zu sorgen. Das hat er am Montag gemeinsam mit Betriebshofmitarbeitern getan. Anders als der alte Geweihbaum habe der neue auf der Freifläche hinter der Schule viel Platz, um sich zu entfalten, so Müller, und werde den spielenden Schülern statt der Einfahrt Schatten spenden.