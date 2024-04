Babys sind etwas Wunderbares. Um ihnen und ihren Eltern klar zu machen, wie willkommen sie in Bellheim sind, sollen sie bald ein sogenanntes Neugeborenen-Paket erhalten. Das beschloss der Gemeinderat auf Antrag der FDP am Donnerstagabend. Was das Paket enthalten soll und wie die Modalitäten der Übergabe sein werden, steht noch nicht fest. Mit diesen und anderen Details soll sich ein Ausschuss befassen.